Lluvias causan inundaciones al noreste de Estados Unidos

Washington, DC.- Inclementes tormentas originaron inundaciones en algunas partes del noroeste de Estados Unidos, el domingo 9 de julio, lo que ocasionó que decenas de personas atrapadas en vehículos en las carreteras fueran rescatas por socorristas en Nueva York y Pennsilvania.

Mike Lawler, representante del área del valle del Hudson al norte de Nueva York publicó fotos y videos en su cuenta de Twitter donde muestra algunas inundaciones. Por ejemplo, en Stony Point, un pequeño pueblo en el río Hudson a unas 40 millas al norte de Manhattan.

La publicación del representante Lawler precisó, «Inundaciones significativas en Stony Point, casas y automóviles, y muchas personas evacuadas».

En otras locaciones como Pensilvania, The Weather Channel divulgó un video que muestra caminos completamente inundados en Quakertown, a unas 15 millas al sureste de Allentown.

Great work by all of our first responders on the scene rescuing an elderly gentleman in Stony Point. pic.twitter.com/Z5LAtnWMjh

— Mike Lawler (@lawler4ny) July 9, 2023