Cargos y posible pena para el tirador de Chicago

Washington, DC.- El fiscal del condado de Lake, Illinois presentó siete cargos de asesinato contra el tirador de Chicago, por el tiroteo del 4 Julio en el desfile por el Día de Independencia que dejó el mortal saldo de siete fallecidos y 32 heridos.

El fiscal Eric Rinehart, precisó que el tirador de Chicago tiene 21 años y responde al nombre de Robert Crimo. El sospechoso podrá afrontar sieste cargos de asesinato en primer grado; uno por cada víctima mortal.

Ver más: Capturan al tirador de Chicago del desfile por el 4 de Julio

Por el momento, se sabe que en los próximos días se sumarán más cargos en relación a las 39 personas heridas.

De manera que, el estado de Illinois no contempla la pena de muerte. Por lo que si el sospechoso es hallado culpable de los sieste cargos de asesinato, la ley podría obligar a aplicar una pena máxima de cadena perpetua, sin opción a libertad condicional.

Crimo has the following tattoos: four tally marks with a line through them on his right cheek, red roses and green leaves on his neck, and cursive script above his left eyebrow. Anyone with information regarding Crimo is encouraged to call 1-800-CALL-FBI https://t.co/E9aCO3Rskl pic.twitter.com/fSbsjmzaO9

— FBI Chicago (@FBIChicago) July 4, 2022