Republicanos ya tienen un líder para la Cámara de Representantes

Washington, DC.- Los republicanos de la Cámara de Representantes se reunieron el miércoles 11 de octubre para elegir entre sus dos candidatos, Steve Scalise y Jim Jordan, para ser el líder de la estrecha mayoría, a solo una semana del derrocamiento al presidente Kevin McCarthy.

Esta reunión para la votación se dio a puerta cerrada, pero inicialmente ninguno de los candidatos parecía tener una ventaja clara. Pese a que se rumorea que McCarthy también podría sumarse a la fórmula, en un verdadero acto de valentía.

Ver más: Por primera vez en la historia el líder de la Cámara Baja fue destituido

Por un lado está Scalise, que está en segundo lugar en la escala del liderazgo con el apoyo de republicanos veteranos y del establishment. Mientras tanto, el líder franco de ala derecha del partido, Jordan, contaba con el respaldo de muchos conservadores.

En las votaciones los republicanos eligieron a Scalise sobre el presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jim Jordan. El recuento fue de 113 para Scalise y 99 para Jordan de acuerdo a los legisladores.

Antes de la jornada de votación secreta de los legisladores, decidieron sobre el umbral necesario para considerarse ganador. Es decir, una mayoría simple de republicanos, o un total absoluto de 217 votos, suficiente para asegurar la victoria en el pleno de la Cámara.

BREAKING NOW: Steve Scalise wins GOP conference ballot to become the next Speaker of the House..

Tras la votación, Scalise de 58 años de edad, declaró a los medios, «Estamos trabajando duro para unificarnos. Necesitamos unirnos porque el mundo no está esperando». Adicionalmente, agrego, «Obviamente todavía tenemos trabajo por hacer».

It is with a strong sense of responsibility and purpose that I seek the House Republican Conference’s nomination for Speaker of the House.

Read my letter to my colleagues: pic.twitter.com/G6YDd2SjCD

— Steve Scalise (@SteveScalise) October 4, 2023