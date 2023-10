Robert F. Kennedy Jr., como candidato independiente a la presidencia

Washington, DC.- Se espera que el abogado ambientalista Robert F. Kennedy Jr., se anuncie como candidato independiente a la presidencia, abandonando al Partido Demócrata, el lunes 9 de octubre desde Filadelfia.

La campaña demócrata de Kennedy Jr., hijo del exsenador, Robert F. Kennedy, se destacó por mostrar un video, a finales del mes pasado, donde promete un «cambio radical en la política estadounidense».

Ver más: Por primera vez en la historia el líder de la Cámara Baja fue destituido

De acuerdo con los estrategas políticos, la combinación de Kennedy que consta de mucho dinero, renombre y los puntos débiles tanto de Donald Trump como del actual presidente Biden, podría aprovechar un impulso en su campaña.

Según una encuesta publicada por Ipsos, la semana pasada, Kennedy Jr., podría obtener apoyo de aproximadamente uno de cada siete estadounidenses. Pero además, podría recibir votos tanto de la banca de Trump como de Biden.

Join me for a historic announcement this Monday in Philadelphia from 12 – 2 pm ET. To attend in person, register here ➡️ https://t.co/ummpyTczwv pic.twitter.com/Ee45JVh8Wd

— Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) October 7, 2023