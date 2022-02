Camioneros de Estados Unidos camino a Washington

Washington, DC.- Los camioneros de Estados Unidos inspirados en las manifestaciones antivacunas de Ottawa, la capital de Canadá, planean recorrer 4.000 kilómetros a través de todo Estados Unidos, hasta llegar a Washington, como protesta por el mandato de vacunas.

En este sentido, la «Caravana voy del Pueblo» tienen como propósito manifestar para «reactivar la economía» de Estados Unidos. Así pues, este recorrido de 11 días llegará a la Capital de Estados Unidos, aproximadamente, el 5 de marzo.

No obstante, y según un comunicado la protesta, «no entrará en D.C. propiamente tal”. Sin embargo, el Pentágono aprobó 400 efectivos de la Guardia Nacional del Distrito de Columbia, para custodiar desde unos puntos de control hasta el 7 de marzo.

Adicionalmente, se aprobó un despliegue de, aproximadamente, 50 vehículos de gran tamaño para el control de tráfico. Aunado a esto, otros 300 efectivos de la Guardia Nacional ajenos a Washington, también prestarán apoyo en los puntos de control de tráfico.

.@PentagonPresSec: @SecDef approved two requests for assistance in and around the Capitol area. The first request was from the DC Homeland Security and Emergency Management Agency. pic.twitter.com/IJdcKVoiyn

— Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) February 23, 2022