Alejandro Mayorkas podría ser destituido

Miami, FL.- Según la Fiscalía de Florida, catorce estados de Estados Unidos, solicitaron la «inmediata dimisión» del secretario de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas, por el «desastre creado en la frontera suroeste», que se cree, «coloca a la nación al borde de una crisis de seguridad nacional».

De esta manera, la Fiscal general de Florida, Ashley Moody, aunado a 13 fiscales generales estatales en una carta dirigida a Mayorkas, explicaron, «las fallas del liderazgo» de Mayorkas.

Esto tomando en consideración la «crisis nacional de opiáceos» y el aprovechamiento de los, “carteles de la droga mexicanos para explotar las políticas de fronteras abiertas». Inmediatamente, señalan que, «no ha cumplido con la función central».

En este sentido, también se agregó que la función de Mayorkas es, «Proteger a la nación de las muchas amenazas que enfrentamos». Del mismo modo, la carta acusa al funcionario de, «negarse a hacer cumplir las leyes federales», incluida «la deportación de delincuentes y el mantenimiento del orden en la frontera».

We have no information to suggest a specific credible cyber threat against the U.S. homeland, but it is our responsibility to be prepared. And that's what we at @DHSgov do. #ShieldsUp pic.twitter.com/30ytFGUpTa

— Secretary Alejandro Mayorkas (@SecMayorkas) February 23, 2022