Blindan Washington ante protestas de este sábado

Washington, DC.- El Department of Homeland Security (DHS), alertó que este sábado podrían registrarse “actos violentos” en el marco de las protestas para exigir justicia en relación con el asalto al Capitolio, que tuvo lugar el 6 de enero.

Por esta razón, el Capitolio amaneció con un fuerte dispositivo policial inspeccionando los accesos, además de un importante número de operarios instalando fuertes medidas de seguridad, principalmente, vallas metálicas.

En un informe de Inteligencia, las autoridades indicaron que existe un riesgo “potencial” de violencia. Ya sea por parte de aquellos que acuden a la marcha como por parte de aquellos que se opongan a ella.

Asimismo, el memorando también advierte, “Somos conscientes de un pequeño número de amenazas en relación con las protestas. Incluidas conversaciones que han sido mantenidas vía online y que instan a la violencia el día antes de la marcha”.

As with the dozen other events we have already held including the two we previously had in the district of columbia, #JusticeforJ6 is a 100% peaceful event in support of the nonviolent offenders from January 6th who have been charged.

— Matt Braynard (@MattBraynard) September 16, 2021