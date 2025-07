El maratonista más longevo murió tras ser atropellado en India

India.- El maratonista más longevo del mundo, identificado como Fauja Singh, falleció tras ser atropellado en la localidad de Bias, en el distrito de Jalandhar en India.

Medios de comunicación indicaron que Singh de 114 años de edad se encontraba caminando por una de las principales carreteras, cuando sorpresivamente fue embestido por una camioneta que presuntamente iba a alta velocidad.

Al lugar, llegaron las autoridades correspondientes para iniciar las investigaciones sobre el autor que manejaba el vehículo. Luego horas más tardes, agentes policiales indicaron que lograron identificar la camioneta que originó el accidente.

En rueda de prensa el superintendente de policía de Jalandhar Rural, Harvinder Singh, informó sobre el arresto del presunto implicado en el accidente, tras realizar el análisis de imágenes de circuito cerrado de televisión (CCTV) y restos del vehículo hallados en el lugar del siniestro.

“Identificamos el vehículo gracias a las grabaciones de CCTV y a fragmentos del faro recuperados en la escena. El coche había cambiado de propietario en varias ocasiones”, indicó.

De la misma manera, señaló que la camioneta implicada era una Toyota Fortuner, la cual fue localizada días después del incidente.

Ver más: La ex Tar Heel Maggie Pierce firma oficialmente con Carolina Ascent

Por otro lado, el primer ministro de la India, Narendra Modi, en su cuenta en la red social X, señaló que “Fauja Singh Ji fue extraordinario por su personalidad única y la manera en que inspiró a la juventud india en un tema tan importante como el fitness”.

Fauja Singh Ji was extraordinary because of his unique persona and the manner in which he inspired the youth of India on a very important topic of fitness. He was an exceptional athlete with incredible determination. Pained by his passing away. My thoughts are with his family and…

— Narendra Modi (@narendramodi) July 15, 2025