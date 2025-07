New Jersey.- Autoridades de New Jersey informaron sobre dos personas muertas tras las fuertes precipitaciones acaecidas en las últimas horas que causaron inundaciones en diversas localidades.

Autoridades policiales informaron que las dos personas fallecidas estaban en un vehículo cuando fueron sorpresivamente arrastrados por la crecida del agua tras la tormenta.

Tras las fuertes lluvias, el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, declaró estado de emergencia, tras las inundaciones registradas especialmente en las localidades Newark, Elizabeth y East Orange.

De la misma manera, en sus redes sociales informó que diversas arterias viales del estado se encuentran cerradas, tras estar afectadas por las inundaciones registradas en las últimas horas.

Route 28 (between Mountain Avenue in Bridgewater and Warrenville Road in Dunellen) is also closed in both directions due to damage from flooding.

Además, en horas de la mañana del martes Murphy, visitó la localidad de “Berkeley Heights con la alcaldesa Angie Devanney para evaluar los daños causados por las devastadoras inundaciones repentinas y las fuertes lluvias de anoche”.

“Estamos comprometidos a ayudar a las comunidades afectadas a obtener la asistencia que necesitan para recuperarse” afirmó en sus redes sociales.

This morning, I visited Berkeley Heights with Mayor Angie Devanney to survey the damage from last night’s devastating flash flooding and heavy rainfall. We are committed to helping impacted communities get the assistance they need to recover. pic.twitter.com/W9oIV6w2wP

Por otro lado, las autoridades de New York, reportaron la tarde del lunes 14 de julio sobre las posibles inundaciones que se podían registrar, tras la fuerte tormenta eléctrica.

En sus redes sociales indicaron que las zonas afectadas fueron Flatbush, Flushing, Mott Haven, East Tremont, Coney Island, Crown Heights, Midtown Manhattan, Aeropuerto LaGuardia, Huguenot, Harlem y Todt Hill.

NEW: NWS REPORTS FLASH FLOOD WARNING NOW IN EFFECT FOR ALL FIVE BOROUGHS

Thunderstorms are producing heavy rain across NYC. Flash flooding is already happening or expected to begin shortly. Up to 2 more inches of rain may fall quickly.

Areas affected include, but are not… pic.twitter.com/3gfq3K6Xag

— NYC Emergency Management (@nycemergencymgt) July 14, 2025