DHS deportó a cinco migrantes indocumentados a un país en África

Washington.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) deportó a un tercer país a cinco migrantes indocumentados a Esuatini, un pequeño país ubicado en África.

En su cuenta en la red social X, indicó que el martes 15 de julio “el DHS realizó un vuelo de deportación a Esuatini desde un tercer país. Estos extranjeros delincuentes son tan brutales que sus países de origen se negaron a aceptarlos”.

Asimismo, revelaron las imágenes de los migrantes deportados, quienes eran provenientes de Vietnam, Laos, Yemen, Cuba y Jamaica.

Today, DHS conducted a third country deportation flight to Eswatini. These criminal illegal aliens are so uniquely barbaric that their home countries refused to take them back.

Under the leadership of @Sec_Noem and @POTUS Trump, we are removing these convicted criminals from our…

— Homeland Security (@DHSgov) July 16, 2025