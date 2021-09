Biden recortará impuestos para unas 50 millones de familias

Washington, DC.- El presidente Biden anunció, este jueves que hará un recorte de impuestos que afectara a unas 50 millones de familias de clase media, mientras que los elevará para los más ricos.

Biden, desde The White House en un discurso, aseguró que será “un recorte de impuestos para la clase media histórico”, aunque no ofreció detalles al respecto.

Asimismo, gran parte de su alocución la dedicó a arremeter contra las grandes corporaciones y los más ricos. Advirtiéndoles, que tienen que empezar a pagar “su parte justa de impuestos”.

Al mismo tiempo, subrayó que el país actualmente está ante la opción de continuar como hasta ahora. Con las grandes corporaciones beneficiándose “de forma abrumadora” del crecimiento de la economía. O seguir por un nuevo camino donde se favorezca a todo el mundo.

President Biden’s Build Back Better Agenda would extend this benefit for years to come.

For more information about the Child Tax Credit, visit https://t.co/P8gN7UpNzf.

— The White House (@WhiteHouse) September 16, 2021