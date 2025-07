Departamento de Justicia busca proteger a los trabajadores estadounidenses

Mississippi.- El Departamento de Justicia anunció un acuerdo con una reconocida empresa en Mississippi por violar la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).

En un comunicado, se detalló que la compañía inclinó “injustamente la balanza para contratar a titulares de visas H-2A en lugar de trabajadores estadounidenses para oportunidades de empleo agrícola”.

De la misma manera, explicaron que el acuerdo “es el segundo desde que el Departamento relanzó su Iniciativa para la Protección de los Trabajadores Estadounidenses”.

Sostuvieron que la iniciativa para la Protección de los Trabajadores Estadounidenses identifica, investiga y emprende acciones legales contra los empleadores que discriminan intencionalmente a los trabajadores estadounidenses debido a su preferencia por trabajadores con visas temporales.

Justice Department Reaches New Settlement to Protect U.S. Workers

🔗: https://t.co/NLuydcK1Ud pic.twitter.com/adCAzJPB8D

— U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) July 15, 2025