La DEA incauta más de 44 millones de pastillas de fentanilo en EE.UU.

Washington.- La fiscal general Pamela Bondi anunció que durante lo que va del año 2025, agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA), lograron incautar 44 millones de pastillas de fentanilo en diversos operativos en Estados Unidos.

En rueda prensa, indicó que los agentes de la DEA durante los operativos lograron recuperar además, 2.047 kilos de fentanilo en polvo, casi 29.400 kilos de metanfetamina, más de 91.400 kilos de cocaína.

De la misma manera detalló que los operativos realizados en las ciudades de Estados Unidos han logrado el arresto de 2.105, quienes están relacionadas con el fentanilo.

“Nuestros agentes de la DEA están realizando una labor histórica para mantener a nuestras comunidades a salvo de drogas mortales como el fentanilo y desmantelar los cárteles que las venden”, afirmó Bondi.

Yesterday, @AGPamBondi highlighted just how easy it is for violent criminals to disguise deadly drugs as pharmaceuticals. #DYK: Since January 20, 2025, @deahq has seized approximately 44 MILLION fentanyl pills, 4,500 pounds of fentanyl powder, nearly 65,000 pounds of… pic.twitter.com/QzSWRqTGZP

— U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) July 16, 2025