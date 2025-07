Gobierno de Trump inicia el proceso para sustituir a Jerome Powell de la FED

Washington.- El secretario del Tesoro Scott Bessent, anunció que la administración de Donald Trump inició el proceso para sustituir al director de la Reserva Federal (FED), Jerome Powell.

Estas declaraciones las ofreció en una entrevista en el que sostuvo que Powell debería abandonar el puesto en mayo. Debido a que a que termina constitucionalmente su mandato.

Treasury Secretary Bessent confirms that the process to replace Fed Chair Jerome Powell has officially begun 🇺🇸

