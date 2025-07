Washington.- Dos congresistas latinas presentaron un proyecto de ley denominada “Ley Dignidad de 2025”, para beneficias algunos de los migrantes indocumentados en Estados Unidos.

El proyecto fue presentado por las congresistas María Elvira Salazar y Verónica Escobar, el martes 15 de julio en la Cámara de Representantes.

“¡Dios mediante, hoy comienza el camino para darle dignidad a los millones que viven en la oscuridad!”, afirmó la congresista Salazar en sus redes sociales.

Mientras que la congresista Salazar en un comunicado, detalló que “he presenciado de primera mano las devastadoras consecuencias de nuestro deficiente sistema migratorio y, como miembro del Congreso, asumo seriamente mi obligación de proponer una solución”.

“Un acuerdo realista y sensato es alcanzable, y es especialmente importante dada la urgencia del momento. Considero que la Ley de Dignidad de 2025 es un primer paso crucial para reformar este sistema deficiente”, destacó.

