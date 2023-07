Biden nombra monumento nacional en homenaje a Emmett Till

Washington, DC.- El presidente Biden honró el martes 25 de julio a Emmett Till y a su madre con un monumento nacional en dos estados del país, siendo Till un adolescente afroamericano asesinado en 1955 que ocasionó el impulso del movimiento por los derechos civiles.

Emmett Till, de 14 años de edad, estaba de visita en Chicago y fue asesinado a golpes, baleado, mutilado y lanzado a un río en Money, Mississippi el 28 de agosto de 1955. Esto ocurrió luego de que una mujer blanca de 21 años lo acusara de silbarle.

Este violento asesinato cuestionó enormemente la causa de los derechos civiles en los Estados Unidos. A propósito de esto, la madre de la víctima, Mamie Till-Bradley, conmemoró el funeral de su hijo con el ataúd abierto y una foto del cuerpo. Esta imagen mostraba a su hijo muy desfigurado.

Esta designación del monumento nacional en 5.7 acres (2.3 hectáreas) y tres lugares es un logro histórico de la administración Biden por conmemorar el sangriento y retrógrado conflicto racial en Estados Unidos.

Later today, I'll sign into law a presidential proclamation establishing the Emmett Till and Mamie Till-Mobley National Monument in Illinois and Mississippi.

En este sentido, el reverendo Wheeler Parker Jr., de 84 años de edad, que es primo de la víctima Emmett Till y que estuvo con su primo la noche del secuestro a punta de pistola dijo, «Estados Unidos está cambiando. Estados Unidos está progresando».

Tomorrow, on the 82nd anniversary of Emmett Till’s birth – President Biden will sign a proclamation to establish the Emmett Till and Mamie Till-Mobley National Monument in Illinois and Mississippi. pic.twitter.com/Fl53lufwi3

— Karine Jean-Pierre (@PressSec) July 24, 2023