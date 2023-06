Gira nacional de la estatua «Liberty Alex» de Alex Morgan

Los Ángeles, CA.- La estatua del delantero estadounidense Alex Morgan, conocida como «Liberty Alex», estará en una gira nacional, como parte de la promoción del calendario de la Copa Mundial Femenina, lo que ofrece la oportunidad a los fanáticos de curiosear y tomarse una foto.

La estatua de la estrella del fútbol, Alex Morgan cuenta con 6 metros de altura y pesa 375 kg (825 libras). Está hecho de espuma reforzada con revestimiento duro con una cabeza de trofeo de resina que fue impreso en 3D. Morgan está envuelto en una bandera de Estados Unidos, posando como el monumento de la Estatua de la Libertad de Nueva York.

Ver más: Atleta fue aplaudida por una proeza deportiva

La Copa del Mundo Femenina iniciará el 20 de julio y tendrá como sede a Australia y Nueva Zelanda.

Del mismo modo, el medio deportivo FOX Sports supervisará de cerca esta gran gira nacional de la estatua, «Liberty Alex». Por el momento esta gira incluye una parada en el Juego de las Estrellas de las Grandes Ligas o MLB All-Star Game en el T-Mobile Park Seattle, el próximo 11 de julio.

The moment we first revealed the 'Liberty Alex' statue to @alexmorgan13 🗽🇺🇸@USWNT | @ussoccer pic.twitter.com/6DDmn1UP0j

— FOX Soccer (@FOXSoccer) June 27, 2023