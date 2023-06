Falleció hermana del líder Martin Luther King Jr.

Washington, DC.- La hermana del líder de los derechos civiles en Estados Unidos, Martin Luther King Jr., y también activista destacada, Christine King Farris de 95 años de edad, falleció el jueves 29 de junio, según The King Center.

De acuerdo con la información oficial del King Center, Christine King Farris murió junto a su familia, en Atlanta, Georgia. Hay que recordar que Farris fue miembro fundador de la junta de esta organización.

Del mismo modo, la hermana de Martin Luther King Jr., también participó en eventos históricos del movimiento de derechos civiles, donde se incluye la marcha de 1965 de Selma a Montgomery, Alabama.

Como también estuvo presente en la «Marcha contra el miedo», en Mississippi en el año 1966. Asimismo, Farris formó parte de una delegación a la capital de Estados Unidos en 2011, para una ceremonia donde se erigió el monumento a Martin Luther King en el National Mall.

The King Center Mourns the Loss of Dr. #ChristineKingFarris, Founding Board Member, Esteemed Educator, Author, Activist, and Sister of #MLK pic.twitter.com/jvf38iJk1U — The Martin Luther King, Jr. Center (@TheKingCenter) June 29, 2023

Asimismo hizo acto de presencia en el 2017 en la inauguración de una anhelada estatua a su hermano en el Capitolio Estatal.

Hay que recordar que el hermano de Christine King Farris fue asesinado en Memphis, Tennessee por el segregacionista James Earl Ray en el año 1968. Ese mismo año se junto con la esposa de Martin, Coretta Scott King para formar The King Center for Nonviolent Social Change en Atlanta.

Finalmente, Willie Christine King nació en Atlanta el 11 de septiembre de 1927. Estudió economía y obtuvo su licenciatura en la Spelman College en 1948. Posteriormente, obtuvo dos maestrías en educación en la Columbia University in the City of New York.

