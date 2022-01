Biden llamó «estúpido hijo de puta» a periodista

Washington, DC.- El presidente Biden llamó «estúpido hijo de puta» al periodista Peter Doocy de la cadena conservadora Fox News, como respuesta a una pregunta al terminar un acto en The White House.

Los improperios de Biden se dieron luego de que el reportero le preguntara si creía que la inflación en Estados Unidos podía suponer un «lastre político» para su partido en las elecciones legislativas que se celebrarán en noviembre.

Ver más: Balacera con policías en Harlem dejó saldo negativo

De esta manera, el presidente Biden, sarcásticamente, expresó, «Es un gran recurso, más inflación», y luego remató, «Vaya un estúpido hijo de puta».

A estas alturas, no queda claro si el presidente Biden se dio cuenta de que su micrófono seguía encendido. Dado que hizo su comentario cuando los periodistas estaban ya abandonando la Sala Este de la Casa Blanca.

POTTY MOUTH: Raging Biden curses out Fox News' Peter Doocy as he takes his bitterness towards the press to a new level. https://t.co/lqabh9ilRi pic.twitter.com/axonuLLTdu

— Fox News (@FoxNews) January 25, 2022