Biden complacido por iniciativa de empresas de EE. UU., con Rusia

Washington, DC.- El presidente Biden extendió su mayor agradecimiento a los directores ejecutivos de las empresas norteamericanas que demostraron su apoyo con Ucrania, rompiendo operaciones con Rusia.

En este sentido, Biden durante el encuentro de empresarios en Washington, precisó, «Me complace ver a las empresas estadounidense cumplir su parte al hacer donaciones para Ucrania y cerrar sus operaciones (en Rusia) sin que nadie se lo pidiera».

Al mismo tiempo el mandatario estadounidense destacó que los empresarios, «ayudaron muchísimo para imponer sanciones y generar costos reales para la economía rusa», y aseguró que ello «está dando resultados»

Happening Now: President Biden joins the Business Roundtable’s CEO Quarterly Meeting. https://t.co/phOOnDp41m

— The White House (@WhiteHouse) March 21, 2022