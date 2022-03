Estados Unidos amenaza a China si colabora con Rusia

Washington, DC.- El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, en una rueda de prensa aseguró que habrá «consecuencias» para China, si ofrece ayuda de Rusia, en medio de la presión internacional aplicada por occidente y Europa contra Moscú.

En este sentido, el portavoz Price, precisó, «Hemos sido muy claros, tanto de manera privada como pública con Pekín, en que habría consecuencias por ofrecer ese apoyo».

De este modo, Price subrayó que Washington, «está vigilando muy de cerca si China o cualquier otro país ofrece cualquier tipo de respaldo, sea material, económico o financiero para apoyar a Rusia«.

Al mismo tiempo, los medios estadounidenses aseguraron que Rusia solicitó a China apoyo militar y asistencia económica. Inclusive, apoyo de drones, destinado para la invasión de Ucrania, que arrancó el pasado 24 de febrero. Inmediatamente, sentenció, «No nos quedaremos quietos si cualquier país compensa a Rusia por sus pérdidas».

