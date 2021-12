Tiroteo en colegio de Michigan dejó 6 heridos y 3 muertos

Detroit, MI.- La Oficina del Alguacil del condado de Oakland informó que el servicio de emergencias del 911 recibió múltiples llamadas para denunciar la situación de tiroteo en la escuela del condado de Oakland, al norte de Detroit, en el estado de Michigan.

Asimismo, el servicio de emergencias recibió poco más de 100 llamadas alertando a las autoridades del tiroteo en la escuela secundaria.

El subcomisario de policía del condado de Oakland, Michael McCabe, en una rueda de prensa declaró que el sospechoso del tiroteo fue arrestado y se identificó como un estudiante del colegio de 15 años.

Al mismo tiempo, McCabe agregó que el sospechoso se estregó sin oponer resistencia a las autoridades. Incusive, invocó su derecho a permanecer en silencio en el momento del arresto.

The Michigan State Police is aware of the incident taking place at Oxford High School. The Oakland County Sheriff Office is the primary agency for this incident. There is always a large amount of confusion and misinformation as these on going incidents unfold. 1/ pic.twitter.com/Rv1eBsz3qP

— MSP Metro Detroit (@mspmetrodet) November 30, 2021