Aprueban renombrar calle en honor al cantante Vicente Fernández

Los Ángeles, CA.- El Concejo Municipal de Los Ángeles aprobó, este martes, renombrar la antigua calle Boyle Heights, con el nombre del fallecido cantante mexicano Vicente Fernández, mejor conocido como «Chente».

Por su parte, el concejal de Los Ángeles, Kevin de León, precisó sobre la trayectoria del legado de Vicente Fernández, «sigue resonando e inspirando a personas de todo el mundo, lo que nos hace sentirnos orgullosos de llamarnos latinos».

Anteriormente, el pasado 12 de enero, el concejal De León presentó una moción para sustituir el nombre de la antigua Bailey, que está al este de la Plaza del Mariachi.

Sin duda alguna, durante toda la trayectoria de Vicente Fernández impactó culturalmente en la comunidad hispana, en particular en California, Estados Unidos. De este modo, el «Chente» Fernández cuenta con su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

