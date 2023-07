Alerta de tsunami por terremoto de 7.2 que sacudió la península de Alaska

Península de Alaska, Alaska.- Una alerta de tsunami fue activada debido a un terremoto de magnitud 7.2 que sacudió en las Islas Aleutianas, la Península de Alaska y regiones de la Ensenada de Cook, en la última hora del sábado 15 de julio, según el U.S. Geological Survey (USGS).

Inicialmente, la USGS registró una magnitud de 7.4. Este sismo de poca profundidad se generó a 89 kilómetros al suroeste de la pequeña localidad de Sand Point. Exactamente, el terremoto se dio a las 22.48 horas del sábado (06.48 GMT del domingo).

Este terremoto se sintió en las Islas Aleutians, la Península de Alaska y las regiones de la Ensenada de Cook, de acuerdo al Alaska Earthquake Center.

Por ejemplo, en Kodiak, Alaska las sirenas alertaron de un posible tsunami obligando a que los pobladores acudieron a los refugios por la noche. De manera que, el sismo ocasionó olas de tsunami menores de 15 centímetros por encima del nivel de la marea observada en Sand Point y King Cove.

Update 1147PM: Area reduced and downgraded to an Advisory. #akwx pic.twitter.com/k3gape18nm

— NWS Juneau (@NWSJuneau) July 16, 2023