Estados Unidos suspende importaciones de aguacate

México, DF.- El gobierno de Estados Unidos decidió suspender temporalmente las importaciones de aguacate o palta, después de que un inspector de Estados Unidos recibiera una amenaza telefónica.

En una nota de prensa, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, confirmó que tras establecer contacto con la embajada de Estados Unidos en Ciudad de México, se alcanzó esta decisión.

Ver más: La nueva condena de la esposa del «Chapo» Guzmán

Por su parte, el documento expresa, «analizar y evaluar las condiciones en torno a la cosecha, empaque y exportación del aguacate». Básicamente, la zona más afectada son las importaciones de aguacate que provienen del distrito de México de Michoacán.

Por otro lado, el gobierno federal precisó que basado en el Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) y el Department of Agriculture (USDA), «decidió pausar, hasta nuevo aviso. Las actividades de inspección de aguacate en Michoacán».

Over a third of the country's vegetables and two-thirds of the country's fruits and nuts are grown in California#SuperBowl #SBLVI #RamsHouse pic.twitter.com/H88h3dvWRl

— Dept. of Agriculture (@USDA) February 13, 2022