Texas recibirá millones de dólares por crisis de los opiáceos

Austin, TX.- La farmacéutica israelí Teva llegó a un acuerdo con el gobierno estatal de Texas, en el que se comprometió a pagar 225 millones de dólares, por su rol protagónico en la crisis de los opiáceos, que cada año mata a decenas de estadounidenses.

Asimismo, el republicano fiscal general de Texas, Ken Paxton, en un comunicado anunció que el acuerdo extrajudicial incluye $150 millones en pagos directo al estado. Esta cláusula se cumplirá por 15 años; mientras que, $75 millones serán destinados a comprar Narcan, que es el medicamento para contrarrestar las sobredosis de opiáceos.

De esta manera, Texas además de Teva, acusó a otras farmacéuticas de haber practicado durante años, publicidad engañosa e imprecisas sobre los analgésicos derivados del opio.

Por su parte, el fiscal Paxton precisó, “Las empresas farmacéuticas deben pagar por su responsabilidad en esta epidemia devastadora. Los recursos (del acuerdo) serán usados para proveer fondos a iniciativas de rehabilitación que ayudarán a un número sinfín de texanos”.

Another win for #Texas, and a major step in the right direction to help people overcome opioid addiction.

Pharmaceutical companies must be held accountable for their role in this devastating epidemic.https://t.co/oPbHY05R7V

— Texas Attorney General (@TXAG) February 7, 2022