¡Escándalo! Vicegobernador de Nueva York renuncia a su cargo

Nueva York, NY.- Brian Benjamin, vicegobernador de Nueva York, segundo al mando en el estado, renunció hoy tras haber sido arrestado horas antes y ser acusado por cargos de corrupción por una fiscalía federal.

Por su parte, la gobernadora Kathy Hochul, informó sobre el hecho por medio de un comunicado, donde precisó, «He aceptado la dimisión de Brian Benjamin con efecto inmediato».

Simultáneamente, a esta mancha política la gobernadora de Nueva York, Hochul, se encuentra atendiendo el ataque ocurrido en una línea del metro de la ciudad, luego de que un hombre disparó dentro de un vagón. Hasta ahora, hay 10 heridos de bala y más 20 fueron hospitalizadas.

Asimismo, la gobernadora subrayó, «Mientras el proceso legal se desarrolla, está claro que no puede continuar como vicegobernador. Los neoyorquinos merecen absoluta confianza en su gobierno».

