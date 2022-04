Actualidad de la pena muerte en Estados Unidos

Austin, TX.- El caso de Melissa Lucio, solo es una de las 199 personas que esperan por la pena de muerte en el estado de Texas, y uno de las 3.260 en los estados de Estados Unidos que aún está vigente esta sentencia.

De esta manera, 23 de 50 estados abolieron la pena de muerte, siendo Virginia el último en sumarse a esta lista en 2021. Mientras que tres estados pausaron las ejecuciones, y aquí están, California, Pensilvania y Oregon.

Ver más: Pena de muerte de hispana Melissa Lucio ya tiene fecha

En este sentido, activistas que comulgan contra la pena capital precisan que la tendencia a esta pena, es a su eliminación. Pese a esta tendencia, siguen vigentes detectándose «conductas extremas» de algunas «jurisdicciones atípicas» que siguen aplicando la pena de muerte.

Además, los activistas resaltan que el 2021 fue el año con menos personas ejecutadas desde 1988. Esta cifra la facilitó la ONG, Death Penalty Information Center (DPIC), que se dedica a recopilar información sobre todo lo referente a la aplicación judicial de la pena de muerte.

Our new report on race and the #deathpenalty, Enduring Injustice: The Persistence of Racial Discrimination in the U.S. Death Penalty, is now out. You can read it here: https://t.co/6opwbzJR1h #DPICRaceReport pic.twitter.com/mIpougaEFr

— DeathPenaltyInfoCtr (@DPInfoCtr) September 15, 2020