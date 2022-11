Charlotte, NC- Wellness is Wholeness Expo, un destacado evento sobre el bienestar de las personas, se llevará a cabo en Charlotte para apoyar a sus residentes.

El evento es organizado por Alliance Health y la Oficina del Sheriff del Condado Mecklenburg. Tendrá lugar el sábado 5 de noviembre de 11 am a 3 pm en Keith Family YMCA (8100 Old Mallard Creek Rd, Charlotte, NC 28262).

El objetivo de la Wellness is Wholeness Expo es conectar a la comunidad de Mecklenburg con organizaciones que puedan ayudar a mejorar su salud física y mental.

Wellness is Wholeness Expo en Charlotte

Un comunicado de la oficina del sheriff indica que en la expo habrá proveedores de salud mental y física, como One Blood, Care Ring, Mecklenburg Department of Health, Champion House of Care First in Families, entre otros.

Además, habrá almuerzo gratis para los primeros 100 invitados y actividades para niños.

Alliance Health es una organización que busca garantizar la atención médica conductual pública. Su área de acción incluye los condados Cumberland, Durham, Johnston, Mecklenburg, Orange y Wake en Carolina del Norte.

