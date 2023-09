turbotax-celebra-herencia-hispana-con-sorteo

Charlotte, NC.- TurboTax ha lanzado el sorteo #ProsperidadLatina, en conmemoración al Mes de la Herencia Hispana y en un gesto de reconocimiento hacia aquellos individuos que han ayudado a empoderar a la comunidad latina para prosperar y alcanzar sus metas de vida.

Este sorteo brinda a los consumidores la oportunidad de nominar a alguien que haya tenido un impacto positivo en sus vidas. Tanto el nominado como el nominador tendrán la posibilidad de ganar un premio en efectivo de $2.500 cada uno.

Los afortunados ganadores serán anunciados semanalmente desde el 19 de septiembre hasta el 15 de octubre de 2023, anunció TurboTax, una organización de software de preparación de impuestos.

Celebrate someone who helps you thrive and you could both win $2,500!

To enter:

1️⃣Head to the link below

2️⃣Pick a photo of you + your nominee

3️⃣Add a filter + how they help you prosper ✨🙌🏽

Share it on social w/ @TurboTax + #ProsperidadLatina

Rules: https://t.co/ICsDVuyM5T pic.twitter.com/0RuU65uU1f

— Intuit TurboTax (@turbotax) September 19, 2023