inclusion-works-promueve-empleo-de-personas-con-discapacidad

Charlotte, NC.- Carolina del Norte tiene ahora un programa que promueve el acceso al empleo de personas con discapacidad.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (NCDHHS, por sus siglas en inglés) lanzó la iniciativa Inclusion Works que beneficia a personas con discapacidades intelectuales y/o de desarrollo.

Inclusion Works ofrece recursos para las personas con discapacidades que buscan empleo, las que están empleadas actualmente y los empleadores que contratan y retienen personal con una discapacidad intelectual o de desarrollo, destacó un comunicado de NCDHHS.

Ver más: Ayuda de salud para niños con discapacidad en NC

«Esta iniciativa brinda oportunidades y acceso que fortalecerán a nuestras comunidades estatales y locales», dijo el secretario de NCDHHS, Kody H. Kinsley. «La economía de Carolina del Norte es más fuerte cuando todos están incluidos en la fuerza laboral».

En Carolina del Norte hay más de 67.390 personas con discapacidades intelectuales y/o de desarrollo que pueden trabajar a tiempo completo o parcial.

Exciting news – the DHHS Competitive Integrated Employment Initiative will now be known as Inclusion Works!

This highlights the DHHS priority of creating a diverse and inclusive workforce.

Learn more here: https://t.co/13n4wnIxEF pic.twitter.com/9LuJr0EO1o

— NCDHHS (@ncdhhs) September 20, 2023