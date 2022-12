Tiroteo y pánico en Northlake Mall

Charlotte, NC.- Momentos de pánico vivieron los visitantes de Northlake Mall en Charlotte el jueves en la tarde. Un tirador abrió fuego y la gente corrió para resguardarse. Dos personas resultaron heridas.

El hecho ocurrió poco después de las 3 pm. Un oficial de policía que estaba de servicio en el centro comercial persiguió y capturó al sospechoso.

Al parecer el hecho guarda relación con una disputa entre dos personas. El sospechoso abrió fuego e hirió a su contraparte. También una persona no relacionada resultó herida dentro de una tienda.

Oficiales del Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés) respondieron a la escena.

CMPD informó que Medic trasladó a las víctimas a un centro de salud y se espera que se recuperen.

El pánico se apoderó de la gente en Northlake Mall que corrió al escuchar los disparos. Algunos abandonaron el centro comercial y otros se resguardaron en las tiendas.

El centro comercial permaneció cerrado el resto del día. Este viernes abrirá con mayor presencia policial.

