¿Cuándo abre la temporada de impuestos en NC?

Raleigh, NC.- El Departamento de Impuestos de Carolina del Norte (NCDOR, por sus siglas en inglés) anunció fechas para el inicio de la temporada de impuestos en el estado. También adelantó que habrá retrasos en la emisión de reembolsos.

El NCDOR aceptará las declaraciones de impuestos de Ingresos Corporativos y Franquicias, Ingresos de Sociedades e Ingresos de Sucesiones y Fideicomisos de 2022 para el viernes 27 de enero.

Ver más: IRS establece fecha de inicio de temporada de impuestos

En tanto que las presentaciones declaraciones de impuestos de Ingresos Individuales de 2022 abrirán el viernes 3 de febrero.

El NCDOR ofreció los detalles de la temporada de impuestos en Carolina del Norte en un comunicado publicado en su sitio web.

NCDOR anticipates accepting business tax returns by Jan. 27 and individual income tax returns by Feb. 3. We will begin issuing refunds in early March. Since April 15 is a Saturday and the following Monday is a holiday in D.C., file by April 18 to avoid late fees and penalties. pic.twitter.com/mcXAnH8csg

— N.C. Dept of Revenue (@NCDOR) January 20, 2023