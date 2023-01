irs-establece-fecha-de-inicio-de-temporada-de-impuestos

Charlotte, NC.- El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) anunció que la temporada de impuestos comenzará el 23 de enero.

La agencia tributaria aceptará las declaraciones del año tributario 2022 hasta el 18 de abril.

Los contribuyentes que soliciten una extensión tendrán hasta el lunes, 16 de octubre de 2023 para presentar la declaración.

El IRS estima que este año se presenten más de 168 millones de declaraciones de impuestos individuales, indicó en un comunicado.

La agencia tributaria llama a los contribuyentes a tener toda la información que necesitan antes de presentar una declaración de impuestos para evitar demoras en el procesamiento y el reembolso, así como evitar la posibilidad de tener que presentar una declaración de impuestos enmendada.

