Juan Antonio Dávila trajo su talento artístico a Charlotte

Charlotte, NC.- El talento artístico de Juan Antonio Dávila se ha transformado. Su dedicación a pintar los paisajes de su país, Venezuela, ahora está centrada en los de Charlotte, la ciudad que lo acogió desde hace cinco años.

Juan Antonio Dávila es un artista que no conoce de límites. A sus 76 años de edad mantiene la inspiración para sus creaciones.

¿De dónde proviene su arte? El responde sin dudas. Es su mente la que está activa y recoge todo lo que él ve a su alrededor para plasmarlo en lienzo.

Llegar de Venezuela a Estados Unidos supuso para Juan Antonio Dávila una nueva experiencia. En Norteamérica consiguió paisajes que nunca había visto y su mente creativa se activó.

“Traté de hacer algo diferente a lo que venía haciendo porque estaba acostumbrado al paisaje venezolano. Ahorita me he dedicado a trabajar con la ciudad de Charlotte que tiene unos motivos muy buenos, una arquitectura muy bonita, entonces me dije, voy a tratar de hacer algo nuevo”, comentó Juan Antonio Dávila.

Talento artístico con material de reciclaje

Juan Antonio Dávila está orgullo de lo que hace. Aprovecha el material de reciclaje para elaborar parte de sus creaciones.

En entrevista con Progreso Hispano News mostró parte de su talento artístico plasmado en algunas obras.

Dávila, que no deja de crear sus obras con paisajes venezolanos, comenta que tiene cuadros con materiales que están en la casa como pedazos de madera, palitos chinos, pajillas, entre otros.

También utiliza corteza de los árboles, grama y cualquier elemento que “esté a la vista”, agregó.

Abriendo espacios en Charlotte

Cuando llegó a Estados Unidos Juan Antonio Dávila sabía que tenía que darse a conocer. Por eso, hizo pinturas en vivo durante actividades o eventos para mostrar sus habilidades.

También trabajó dando talleres de pintura y poco a poco su nombre empezó sonar en el área de las artes. “Muchas personas me han llamado, me han hecho reportajes, me han invitado (a eventos)”, dijo.

En Charlotte, el nombre de Juan Antonio Dávila es sinónimo de talento artístico. Este venezolano es una muestra de la comunidad inmigrante que aporta valor, en este caso con la creación de sus hermosos paisajes.

Video: Artista plástico venezolano pinta la ciudad de Charlotte