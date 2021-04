¡Súmate! AIDS WALK Charlotte será virtual

Charlotte, NC.- La AIDS WALK Charlotte vuelve en 2021, pero por segundo año consecutivo será virtual. El evento que por tradición en Queen City convoca a cientos de personas a caminar y mejorar su salud mantiene su plan de recaudación de fondos. La actividad está prevista para el 1 de mayo.

El objetivo este año es recaudar hasta 150.000 dólares. Los recursos serán destinados a los servicios y programas que RAIN ofrece en el área metropolitana de Charlotte.

RAIN es una organización que ayuda a las personas que viven con el VIH y a las que están en riesgo para que estén sanas y libres de estigma.

Ya son 25 años de AIDS WALK Charlotte. Siempre con la intención de apoyar las causas más nobles.

La pandemia hizo que desde la edición pasada la caminata se trasladara al mundo virtual. “Tendremos un programa de livestream la mañana del sábado 1 de mayo y tendremos varias rutas predeterminadas disponibles para que tú y tu equipo caminen, de forma segura”, señala un comunicado en p2p.onecause.com.

El evento tiene varias rutas que se pueden elegir a lo largo de Charlotte para caminar. La seguridad es la máxima prioridad, así que siga todas las pautas locales, incluido el uso de su máscara y mantener una distancia segura entre los demás.

AIDS WALK Charlotte fuels our mission of empowering persons living with HIV and those at risk to be healthy and stigma free. Learn, engage, register and fundraise by going to https://t.co/ik4r6ufiUu. Help us meet our goal of raising $150,000! pic.twitter.com/YCpyQVwN0p

— RAIN, Inc. (@RAINCLT) April 24, 2021