Charlotte, NC.- StarMed realizó una nueva jornada especial en la que entregó formulas infantiles gratis a madres de la ciudad de Charlotte.

El evento se realizó el jueves en las dos sedes de StarMed en Charlotte en 5344 Central Ave. y 4001 Tuckaseegee Rd.

Las personas que asistieron de debían registrarse. Un equipo de Progreso Hispano News estuvo presente y vio cómo muchas personas acudieron a la jornada.

Ver más: StarMed reparte leche de fórmula gratis

Las madres manifestaron estar agradecidas después de que StarMed entregó fórmulas infantiles gratis en vista de la escasez de estas leches.

𝐍𝐨𝐭𝐡𝐢𝐧𝐠 𝐢𝐬 𝐦𝐨𝐫𝐞 𝐢𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐭𝐡𝐚𝐧 𝐭𝐚𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐨𝐟 𝐜𝐡𝐢𝐥𝐝𝐫𝐞𝐧. Last week we gave away 1,100 units of formula. Tomorrow at 10am, we'll hand out another 600+ units. We'll continue to take care of the community we love for as long as we can ♥️ pic.twitter.com/smFMr0zBkN

— StarMed Healthcare (@StarMedCare) May 25, 2022