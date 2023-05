Homenaje a bomberos por respuesta en área de South Park

Charlotte, NC.- Bomberos de Charlotte recibieron un homenaje por su respuesta a un incendio de cinco alarmas la semana pasada en el área de South Park.

El evento de gran magnitud ocurrió en un edificio de apartamentos en construcción. Quince trabajadores fueron rescatados y dos perdieron la vida.

Más de 90 bomberos participaron en las labores de extinción y rescate de los trabajadores, uno de ellos atrapado en lo más alto de una grúa.

El homenaje se llevó a cabo en «SouthPark After 5» en Symphony Park, y contó con gran cantidad de miembros de la comunidad y líderes locales.

We are so very grateful to the South Park Community Partners for their tribute to the heroic work of Charlotte Fire fighters who battled last week’s 5-alarm fire in our community. Charlotte firefighters are here for you, every day. pic.twitter.com/OHGzvsY107

— Charlotte Fire Dept. (@charlottefire) May 25, 2023