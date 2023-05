Seis meses de la desaparición de Madalina Cojocari

Charlotte, NC.- Seis meses se cumplen de la desaparición de Madalina Cojocari en la ciudad de Cornelius, Carolina del Norte.

El caso de la niña, ahora de 12 de años, ha conmocionado a la comunidad. Sus padres están detenidos y aseguran no saber sobre su paradero. El Departamento de Policía de Cornelius ha dicho que no han colaborado con la investigación.

Madalina Cojocari estaba desaparecida desde el 23 de noviembre de 2022. Sin embargo, su madre Diana Cojocari no comunicó el hecho hasta que semanas después desde la escuela empezaron a hacer preguntas.

El último registro público que se tiene es del 21 de noviembre en un video del autobús escolar.

La desaparición fue denunciada por su madre, Diana Cojocari, a mediados de diciembre, después de que la escuela preguntara por la estudiante.

Los registros indican que el padrastro de Madalina, Christopher Palmiter, viajó a Michigan mientras la niña estaba desaparecida, pero antes que se informara a las autoridades.

It has been 6 months since Madalina was last seen getting off her school bus on 11/21/22. Madalina should be getting ready to enjoy the warm summer months of being at the beach and swimming.

Please call Detectives at 704-892-7773 with any info that will help us to #FindMadalina. pic.twitter.com/7o0C0bXU2p

— Cornelius Police Department (@CorneliusPD) May 21, 2023