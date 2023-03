nuevas-revelaciones-del-caso-madalina-cojocari

Charlotte, NC.- Las órdenes de allanamiento ofrecen nuevas revelaciones sobre el caso Madalina Cojocari, una niña de 11 años desaparecida en Cornelius, Carolina del Norte, desde noviembre de 2022.

Según los registros, Diana Cojocari pidió ayuda a unos parientes para que la sacaran a ella y a su hija de contrabando.

Ella dijo que estaba en una mala relación con su esposo Christopher Palmiter y que quería el divorcio.

Las ordenes reveladas por medios de comunicación locales indican que Diana tuvo una amplia comunicación con ese pariente el 2 de diciembre de 2022, según los registros telefónicos.

Los registros telefónicos de esa persona mostraban «múltiples llamadas a números de teléfono pertenecientes a objetivos no identificados involucrados en investigaciones en curso de tráfico de drogas/narcóticos T3».

En otras de las revelaciones de las órdenes de allanamiento relacionadas con el caso Madalina Cojocari se indica que los investigadores usaron K-9 para registrar el automóvil de Cojocari en febrero.

It has been 85 days since Madalina was last seen getting off her school bus on November 21, 2022. It has been 61 days since Cornelius PD learned on December 15, 2022, Madalina was missing.

