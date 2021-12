Se desató tiroteo durante torneo de baloncesto colegial

Salisbury, NC.- Un torneo de baloncesto relámpago a propósito de la época navideña fue el escenario de un tiroteo en la ciudad de Salisbury.

El hecho ocurrió en la noche del miércoles en el gimnasio de Catawba College.

Como resultado de los disparos dos personas, cuyas identidades son desconocidas, resultaron heridas.

Una de las víctimas requirió traslado vía aérea al Wake Forest Baptist Hospital.

A la otra la llevaron al Centro Médico Novant Health Rowan.

No está claro el alcance de la heridas de las víctimas.

Police Chief Jerry Stokes holds a media conference following an incident during a basketball tournament on the campus of Catawba College this evening. pic.twitter.com/1jYQe2ElXl

— SalisburyPD (@SalisburyNCPD) December 30, 2021