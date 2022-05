Rhonda Cheek no buscará la reelección en CMS

Charlotte, NC.- El tiempo de Rhonda Cheek en la Junta de Educación de las Escuelas de Charlotte Mecklenburg (CMS, por sus siglas en inglés) llega a su fin.

La miembro de la junta anunció en la sesión del martes en la noche que no buscará la reelección y dejará el puesto en diciembre al final de su mandato.

Cheek ha estado en la Junta de Educación desde 2009. Previamente había dicho que buscaría la reelección, pero cambió de opinión.

Rhonda Cheek y una decisión difícil

En un emotivo discurso con ojos llorosos y voz entrecortada Cheek dejó saber que no buscará la reelección.

«Esta decisión fue obviamente difícil y emocional porque me importan mucho los niños y la educación pública, pero en las últimas semanas y meses me he dado cuenta de que he perdido el deseo de seguir sirviendo en este nivel», dijo Rhonda Cheek.

Ver más: Hugh Hattabaugh asume como superintendente interino

La miembro de la Junta de Educación dijo que espera pasar más tiempo con su familia y llevar una vida más privada.

Cheek es graduada de la escuela secundaria South Mecklenburg, tiene un título de asociado en enfermería y una licenciatura en administración de empresas de UNC Charlotte.

Ella ha vivido en el condado Mecklenburg desde 1978 y tiene tres hijos.

Las próximas elecciones de CMS serán el 8 de noviembre. Los funcionarios electos asumirán el cargo en diciembre.

Video: 74% de los padres encuestados están preocupados por gastos académicos