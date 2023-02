Preocupa a madres acceso y calidad de fórmulas para bebés

Charlotte, NC.- El complejo acceso de las fórmulas para bebés y su calidad son preocupaciones para madres en la ciudad de Charlotte que buscan para sus hijos el alimento esencial y recomendado por médicos.

Recientemente, Reckitt, fabricante de Enfamil, retiró del mercado 145.000 latas de fórmulas como precaución. Esto debido a una posible contaminación con Cronobacter sakazakii, que según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) pueden llegar a causar la muerte de un bebé.

“Las bacterias Cronobacter pueden causar una infección peligrosa de la sangre (septicemia). También pueden provocar la inflamación del recubrimiento alrededor del cerebro y la médula espinal (meningitis)”, explican los CDC en su sitio web.

Ver más: Reckitt vaticina que continuará escasez de fórmula infantil

En Estados Unidos existe una escasez de leche de fórmula desde hace casi un año cuando la empresa Abbott paralizó su producción debido a la muerte de dos bebés.

Una investigación no encontró vinculación entre los decesos y las fórmulas de Abbott, que controla el 50% del mercado, pero la paralización de la planta continuó.

Preocupa a madres acceso y calidad de fórmulas

En casi un año, el mercado aún no se ha terminado de reponer y para las madres continúa siendo una ardua tarea conseguir el alimento para sus hijos recién nacidos.

Francelina Acuña contó su historia a Progreso Hispano News mientras sostenía a su bebé en brazos. “Conseguimos la primera vez la fórmula que nos recomendó el doctor, pero de ahí en adelante no. Nos tocó comprar diferentes e ir probando”.

Algunas fórmulas le caen bien a su bebé pero otras no. “Terminamos con una cantidad de leches que no se la podemos dar porque no le sientan del todo bien”.

En los anaqueles de diferentes tiendas el equipo de Progreso Hispano News constató la escasez del alimento para bebés.

“Toca recorrer Walmart, a CVS, a Walgreens en diferentes horarios, a veces al final de la noche, esperanzados que cuando surtan mercancía coloquen la leche, o al día siguiente a primera hora para hacer uno de los primeros”, explicó Francelina Acuña.

El hijo de esta mujer hispana depende solo de la fórmula para su alimentación. “Es terrible que una de las leches salga dañada, pondría en riesgo la salud de mi bebé, de verdad que nos pone muy preocupados ese tema”.

Retiro de fórmulas por precaución

Reckitt indicó en un comunicado que el retiro involucra aproximadamente 145.000 latas de ProSobee Simply Plant-Based Infant Formula en presentación de 12.9 oz.

Ver más: En riesgo salud de bebés por escasez de fórmulas infantiles

Los lotes de productos retirados son ZL2HZF y ZL2HZZ, ambos con un código UPC de 300871214415 y una fecha de caducidad del 1 de marzo de 2024.

La empresa dijo “no se han reportado enfermedades o eventos adversos” y que el retiro se debe solo a precaución.

Si los padres tienen alguna pregunta, deben consultar con su pediatra o comunicarse con Reckitt al 1-800-479-0551 o por correo electrónico a consumer.relations@rb.com.

Video: Crisis en la producción de fórmulas afecta a bebés