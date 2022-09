Rehabilitación física de Atrium Health entre las mejores del país

Charlotte, NC.- La rehabilitación física de Atrium Health tiene alta valoración en Estados Unidos. Cinco de sus centros han sido incluidos en una prestigiosa lista entre los mejores del país.

La lista de Newsweek “America’s Best Physical Rehabilitation Centers 2022” clasifica a los centros de rehabilitación por estado.

La lista es el resultado de una encuesta en línea a más de 4400 expertos en rehabilitación física.

Los cinco centros de Atirum Health incluidos son:

“Este reconocimiento refleja la atención de vanguardia y centrada en el paciente que nuestro equipo de rehabilitación brinda a nuestros pacientes”, dijo Robert Larrison, Jr., vicepresidente de la red de rehabilitación de Atrium Health en un comunicado.

“Trabajamos junto con nuestros pacientes para lograr resultados sobresalientes y alcanzar sus metas, después de lesiones que alteran la vida , como lesiones cerebrales, lesiones de la médula espinal, accidentes cerebrovasculares y enfermedades progresivas”, expresó el también presidente de Atrium Health Carolinas Rehabilitation

“Estamos muy orgullosos del increíble trabajo de nuestro equipo y nuestros pacientes”, agregó.

