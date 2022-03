Reembolso para afectados por incendio en planta de fertilizantes

Winston-Salem, NC.- Los afectados por el incendio en la planta de fertilizantes en Winston-Salem entre finales de enero y principios de febrero pueden optar a reembolsos a través de un programa aprobado por el concejo municipal.

El lunes 31 de enero un incendio la planta de fertilizantes Winston Weaver Co. obligó a las autoridades a solicitar la evacuación de la zona circundante ante el riesgo de una gran explosión.

En la planta ubicada en 4440 North Cherry Street había un riesgo de la “gran explosión” debido a un gran volumen de nitrato de amonio en el lugar.

Ver más: Riesgo de gran explosión por incendio en planta de fertilizantes

Los bomberos tuvieron que abandonar el lugar y las personas sus casas en un radio de una milla al lugar del suceso.

Dinero para afectados por incendio en planta de fertilizantes

En su momento, se informó que unas 6.500 personas estarían en el área de evacuación. Pocos días después, las personas regresaron a sus viviendas. El incendio logró ser controlado sin explosión.

Poco más de dos meses después, los afectados por el incendio en la planta de fertilizantes pueden solicitar el reembolso de gastos incurridos durante la evacuación entre las 9 pm del 31 de enero y el mediodía del 4 de febrero, informó la Ciudad en un comunicado.

Ver más: Dinero disponible para empresas afectadas por pandemia

El concejo municipal asignó $1 millón para el programa de reembolso. Acordó contratar a Experiment in Self Reliance Inc. para procesar solicitudes y pagos.

La Ciudad reembolsará a cada hogar por no más de $1.000. Sin importar los gastos reales y sin importar cuántas personas vivan en esa dirección.

¿Qué gastos serán reembolsados?

Las facturas de hotel (máximo cuatro noches)

Las comidas

Gastos de buena fe relacionados con el incendio (como el reemplazo de los filtros de aire en sus casas)

Salarios perdidos debido al incendio (ya sea porque no tuvieron acceso a herramientas o equipos que estaban en su hogar durante la evacuación, o porque trabajan para un negocio dentro del área de evacuación que cerró durante el incendio).

Los residentes deben documentar sus gastos con recibos. Los salarios perdidos con comprobantes de pago que muestren la tasa de pago.

Los residentes que no tienen documentación pueden recibir un reembolso de hasta $300 por hogar siempre que firmen un formulario que certifique sus gastos.

Los residentes no son elegibles para el programa de reembolso de la Ciudad si ya han recibido un ayuda a través de otras organizaciones, como Love Out Loud.

El programa de reembolso es para los residentes de Winston-Salem que viven o trabajan dentro del área de evacuación y tienen un ingreso familiar del 80 por ciento o menos del ingreso medio del área, que varía según el tamaño del hogar y es de $55.100 para una familia de cuatro miembros.

Video: Cinco personas fallecidas tras incendios en viviendas