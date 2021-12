Dinero disponible para empresas afectadas por pandemia

Raleigh, NC.- Las empresas afectadas por la pandemia tienen un apoyo en el Departamento de Ingresos de Carolina del Norte (NCDOR, por sus siglas en inglés), gracias a un programa de Subvenciones de Recuperación de Empresas.

El departamento aceptará solicitudes hasta el 31 de enero de 2022 de empresas que hayan tenido una pérdida económica significativa debido a COVID-19.

El monto de la subvención es un porcentaje de la pérdida económica demostrada por la empresa elegible o $ 500.000, lo que sea menor, indica un comunicado del estado.

Además, NCDOR reducirá los montos de los beneficios si las subvenciones totales solicitadas superan la cantidad máxima de fondos autorizados para el programa por el estado.

“Muchas empresas sufrieron reveses financieros durante la pandemia”, dijo el secretario de NCDOR, Ronald Penny. “Nuestro objetivo es ayudarlos. Trabajaremos para que los fondos de la subvención se distribuyan de manera rápida, que es la intención legislativa”.

GRANT MONEY AVAILABLE: Eligible NC businesses can now apply to receive a BUSINESS RECOVERY GRANT. Go to https://t.co/ANa2tfgkAl to see if you are eligible. Application deadline is Jan. 31, 2022. #BusinessRecoveryNC pic.twitter.com/LRa7Xp4PR4

— N.C. Dept of Revenue (@NCDOR) December 16, 2021