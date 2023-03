medic-cambia-protocolos-de-respuesta-de-llamadas-al-911

Charlotte, NC.- Mecklenburg Emergency Medical Services Agency (Medic) está cambiando sus protocolos de respuesta de llamadas al 911 que no sean una emergencia.

Medic informó en su sitio web que desde marzo provisionalmente actualizará la configuración de respuesta de la agencia.

Esto incluirá cambios en el tipo de recursos que se destinan a las llamadas, cómo se envían (luces y sirenas) y diferentes objetivos de tiempo de respuesta para llamadas que no son de emergencia.

Tradicionalmente, los departamentos médicos y de bomberos se han despachado con luces y sirenas con un tiempo de respuesta rápido a la mayoría de las llamadas (76 %), según datos de Medic.

Sin embargo, muy pocos (5 %) necesitaban un transporte de alta prioridad al hospital. “Esto provoca un uso excesivo de recursos que podrían conservarse mejor para emergencias que amenazan la vida”.

Los cambios en los protocolos de respuesta de llamadas al 911 no afectarán la atención de las emergencias de alta prioridad.

Want to learn more about Medic and upcoming changes to how we respond in our community? Join one of our public sessions! First one is THIS MONDAY March 6 at 6:30pm at Southview Rec Center. @MeckCounty

RSVP Today!https://t.co/IXGw2wZpFf pic.twitter.com/rBM2U5A1SS

— Mecklenburg EMS (@MecklenburgEMS) March 3, 2023