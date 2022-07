Reanudan horario regular de recolección de desechos de jardín

Charlotte, NC.- El servicio de recolección de desechos de jardín de Solid Waste Services ha reanudado su horario regular de recolección semanal después de varios eventos exitosos de reclutamiento de empleados.

En abril, los Servicios de Desechos Sólidos alertaron a los residentes que el programa de recolección de desechos de jardín se retrasó debido a la escasez de personal.

Ver más: Retrasos en recolección de desechos de jardín

Desde el 4 de julio, los Servicios de Desechos Sólidos tienen suficiente personal para reanudar la recolección semanal de desechos de jardín según lo programado.

