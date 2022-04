Prima de María Esperanza Díaz llega a Charlotte

Charlotte, NC.- Una prima de María Esperanza Díaz llegó a la ciudad de Charlotte con la intención de identificar el cuerpo sin vida de la joven venezolana y exigir justicia.

Willmary Obando tiene solo horas en Queen City. La muerte de su prima consternó a Charlotte y a la comunidad latina.

Sobre este caso no hay mayores detalles, pero Willmary en nombre de su familia quiere encontrar respuesta.

María Esperanza Díaz, de 26 años, es contadora. Llegó a Estados Unidos procedente de Argentina, país al que ya había emigrado. Tenía dos días en Charlotte cuando salió a compartir en un bar con la amiga que la recibió y dos conocidos.

Su amiga se retiró después de sentirse mal, y al día siguiente encontraron a María Esperanza Díaz sin vida en una casa, contó previamente su hermana Livia Díaz quien estableció contacto la mujer que la recibió en la ciudad.

El Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés) no ha dado mayores detalles del caso.

Asuntos Públicos del CMPD respondió una solicitud de información de Progreso Hispano News de esta manera: “Este caso está siendo investigado como una sobredosis. Los informes de toxicología están pendientes, pero no hay nada que sugiera juego sucio. No tenemos a ningún detective disponible para hablar de este caso”.

¿Qué dijo la prima de María Esperanza Díaz?

Willmary Obando conversó a su llegada a Charlotte con Hazel Petrelli, periodista de Progreso Hispano News.

El sentimiento para toda su familia es “horrible”, dijo. “De verdad nos encontramos todos sin consuelo porque no podemos creer que le haya pasado”.

Ella tiene la esperanza de que el cuerpo hallado sin vida no sea el de su prima. “No sabemos realmente si es ella, solo tenemos sus pertenencias. No entiendo cómo pasó, todos queremos que se haga justicia, queremos saber realmente qué fue lo que pasó”.

Willmary Obando explicó que los familiares no tiene mayor información del caso. “Por eso decidí en nombre de mi familia viajar hasta acá, buscando respuestas para saber qué realmente va a pasar con el caso”.

Al igual que Livia, Willmary no tiene dudas de la conducta ejemplar de su prima. “María Esperanza no consumía drogas, no era una persona adicta, era una muchacha jovial, supernoble, amiguera, ayudada a todo el mundo; es algo que nos tiene a todos desconcertados”.

Willmary Obando intentará reunirse con la amiga de María Esperanza. “Espero poder verla y que me explique realmente qué fue lo que sucedió”.

