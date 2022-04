Niña desaparecida está a salvo y con su familia

Charlotte, NC.- Ka’Mya Yeldell, una niña desaparecida el martes en la ciudad de Charlotte, está a salvo y con su familia, confirmaron las autoridades.

La niña de 9 años vive en la cuadra 1400 de Samuel Street en la ciudad de Charlotte. El martes a las 6:50 pm desapareció de su casa, según los reportes de la familia citados por el Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés).

Pero, la policía anunció el miércoles al mediodía que la niña desaparecida había sido encontrada.

“Ka’Mya Yeldell, de 9 años, ha sido localidad ilesa y se está reuniendo con su familia”, publicó CMPD en su cuenta de Twitter.

UPDATE: 9-year-old Ka'Mya Yeldell has been located unharmed and is being reunited with her family. #clt #cmpd pic.twitter.com/rfvWfVWZ2I

— CMPD News (@CMPD) April 27, 2022